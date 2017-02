Hoofdelijke aansprakelijkheid bij sociale en fiscale schulden weinig toegepast

Door: redactie

13/02/17 - 08u49 Bron: Belga

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. © belga.

De hoofdelijke aansprakelijkheid bij sociale en fiscale schulden werd slechts weinig toegepast sinds het mechanisme in het leven werd geroepen. Het systeem moet er voor zorgen dat de fiscus RSZ- en BTW-achterstallen kan innen. Maar tussen 2010 en de helft van 2016 werd het minder dan twintig keer toegepast, wat minder dan 200.000 euro in het laatje bracht, op een totale schuld van bijna 195 miljoen euro in de sectoren bouw, vlees en bewaking. Dat heeft Kamerlid Georges Gilkinet (Ecolo) vernomen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, schrijven de kranten van Sudpresse vandaag.