Door: redactie

13/02/17 - 07u05 Bron: Twitter

© photo_news.

Door een ongeval in Wommelgem staat er vanochtend een lange file op de E313 richting Antwerpen. De wachttijden lopen er intussen al op tot meer dan twee uur. Op de E34 moet je op een uur extra rekenen vanaf Zoersel. In de andere richting staat intussen een kijkfile.

De linkerrijstrook is in Wommelgem versperd door kop-staartaanrijding. Wie vanochtend van Hasselt naar Gent moet, kan beter via Brussel rijden, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan.