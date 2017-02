Zaalvoetbalspeler bewusteloos getrapt na wedstrijd in Etterbeek

Door: redactie

13/02/17 - 06u31

© rv.

video Twee spelers en een supporter van zaalvoetbalclub De Plakkers Varsenare zijn vrijdagavond in het ziekenhuis beland, nadat ze na een wedstrijd in Etterbeek aangevallen werden. Een van de spelers werd op het hoofd getrapt tot hij bewusteloos was. "We dienden klacht in bij de politie en sturen een aangetekende brief naar de Zaalvoetbalbond", zegt voorzitter Didier De Muynck. "Dit moet écht stoppen."

De spelers van De Plakkers vertrokken vrijdagavond al met een bang hart naar Etterbeek, voor de match in derde nationale tegen R.79 Etterbeek, getraind door de schepen van Sport in Etterbeek nota bene. In de heenmatch vier weken geleden was er immers al tumult geweest. "Die match hadden we gewonnen met 17-7, maar achteraf bleken enkele van hun spelers hun woede te hebben gekoeld in onze kleedkamer", vertelt voorzitter van De Plakkers Varsenare, Didier De Muynck. "Onder meer de spiegel moest eraan geloven. We weten dat het opvliegende spelers zijn, maar van echt fysiek geweld tegen ons was er toen geen sprake. Vrijdagavond was dat heel anders. En we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat ze dit gepland hadden."

Gehuild van ellende

Spelers Pieter Vandenberghe en Kevin Vanhessche in het ziekenhuis. © Jelle Houwen. Pieter liep een gezwollen oogkas op. © Jelle Houwen.

De match eindigde om 22 uur op 7-4 in het voordeel van de thuisploeg.



"Het was een harde match, die we verdiend verloren", zegt Didier. "Al tijdens de match was er veel nervositeit. Een speler van hen en van ons kreeg geel, maar de poppen gingen pas aan het dansen nadat een van hen rood kreeg. Er ontstond tumult, maar ik sprak hun voorzitter: 'we doen onze kleren aan, drinken nog iets en gaan gewoon weg', zei ik. 'Geen probleem', antwoordde hij. Maar toen we de trap af gingen, bleken vier mannen ons op te wachten. Ze vielen verschillende van onze spelers aan en bleven maar slaan en schoppen. Kevin Vanhessche kreeg een klap tegen de slaap en raakte bewusteloos. Eenmaal op de grond bleven ze met twee op zijn hoofd schoppen. Speler Pieter Vandenberghe liep een wonde op boven het oog en Kevin Boghmans, die mee was als supporter, heeft een tand in de lip en een gezwollen oogkas. We belden de politie en een ambulance, maar ze namen snel de vlucht. De politie stelde een pv op en zegt dat de camerabeelden in hun sporthal alles gefilmd zullen hebben. Pas nadat onze spelers het ziekenhuis konden verlaten, reden we naar huis. We waren allemaal erg aangeslagen. Mijn 71-jarige vader was getuige en huilde van ellende. Dit moet echt stoppen. Ook nog andere ploegen kregen al last in Etterbeek. We sturen een aangetekende brief naar de Zaalvoetbalbond en hopen dat die eindelijk ingrijpt. Die ploeg uit competitie nemen, zou logisch zijn. In elk geval willen wij daar niet meer spelen. Hoe jammer ook, we geven liever forfait dan klappen te krijgen."



In shock

Kevin Vanhessche (31) uit Snellegem werd door de belagers knock-out geslagen. Dat werd gefilmd en het korte fragment werd al liefst 7.000 keer bekeken op de Facebookpagina van De Plakkers.



"Ik wou Pieter gaan helpen, die door verschillende mannen geslagen werd", getuigt speler Kevin. "Maar van achteren kreeg ik plots een klop op mijn slaap en ik ging buiten westen. Daarna hebben ze verschillende malen op mijn hoofd getrapt. Mijn zwangere vrouw stond er op te kijken en was natuurlijk volledig in paniek. Ik was dan ook behoorlijk lang buiten westen. Zelf zijn we allemaal in shock door wat er gebeurd is. Ik heb nog steeds pijn in mijn hoofd en een geblokkeerde nek, naast de hersenschudding die ik heb opgelopen door de schoppen. We gaan overleg plegen met een advocaat, want dit kan echt niet. Hopelijk grijpt de voetbalbond nu snel in."