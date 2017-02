Man slaat zwangere vriendin en dreigt abortus uit te voeren

Door: redactie

De correctionele rechtbank van Charleroi heeft een jaar cel uitgesproken in een geval van extreem huiselijk geweld. Een man had zijn zwangere vriendin tot vier keer toe zwaar toegetakeld. Hij had ook gedreigd zelf een abortus bij haar uit te voeren. De man werd na de uitspraak meteen in de boeien geslagen en opgesloten.