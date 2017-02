De Block stuurt richtlijn omtrent antidepressiva naar huisartsen

Door: redactie

13/02/17

Maggie De Block, de minister van Volksgezondheid (Open Vld), heeft vandaag een richtlijn naar de huisartsen gestuurd over hun aanpak van depressies. De minister legt de nadruk op het correct voorschrijven van antidepressiva en antipsychotica. "We slikken te veel antidepressiva. Ook als dat niet nodig is", zegt De Block aan de kranten van Mediahuis.