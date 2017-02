"Met de koers niks dan last"

SVEN SPOORMAKERS

13/02/17 - 05u00

Politie Polder, diep in West-Vlaanderen, wil geen koersen meer laten passeren op haar gewestwegen. "We hebben er alleen maar last mee." Wat als elk politiekorps zo redeneert?

Nog even en het is weer zover: een toeterende Rodania-wagen, een voorjakkerende rij moto's, een sliert coureurs, wiel in wiel, zuchtend en kreunend met de wind op kop, daverend over Vlaamse wegen. Maar niet in politiezone Polder, die de gemeenten Diksmuide, Kortemark, Koekelare en Houthulst verenigt. Daar geeft politiechef Johan Geeraert voortaan negatief advies als een organisator van een koers - van profrenners tot nieuwelingen - door zijn zone wil rijden. Tenminste, als de renners één van de gewestwegen willen volgen. En dat is net wat zowel met Gent-Wevelgem als met de Driedaagse van De Panne-Koksijde doen. "We hebben enkel de lasten, niet de lusten van een koers", zegt Geeraert. Hij bedoelt: voor elk van de zeventien passerende wedstrijden en de 54 lokale wedstrijden die op één van de gewestwegen passeert, moet hij per kruispunt telkens twee agenten inzetten. En dat weegt te zwaar op het budget en de werking, vindt hij. "Op de gewestweg van Veurne naar Kortrijk in Kortemark, die heel veel wedstrijden gebruiken, liggen vijf kruispunten met verkeerslichten. Dat betekent dat ik elke keer 10 agenten moet inzetten, en dat bijna altijd op een weekenddag. Om van de files en de gefrustreerde inwoners nog maar te zwijgen. En denk je dat één café meer volk krijgt, omdat de koers passeert op een steenweg waar niemand woont? Voor mij is het genoeg geweest: de organisatoren moeten maar alternatieven zoeken en andere wegen zoeken door onze gemeenten."



