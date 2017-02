"Shasia's moordenaar was een door zijn verslaafde moeder in de steek gelaten vrouwenhater"

Door: redactie

Volgens zijn weinige vrienden en familie was John V.D.B., de moordenaar van Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg, een vrouwenhater, die door zijn aan heroïne verslaafde moeder al op jonge leeftijd in de steek was gelaten. Voor hij Shasia vermoordde, had hij al minstens zes andere jonge vrouwen benaderd.

Shashia Moreau ging vorige week dinsdag in op een verzoek van John V.D.B. om Pokémons te ruilen bij hem in Antwerpen. Het meisje verdween spoorloos. Bij een eerste ondervraging hield V.D.B. zijn onschuld staande. Hij belde zelfs haar ouders om te zeggen hoe erg hij het allemaal vond. Op dat moment, het was woensdag, had hij het meisje al gedood en begraven in zijn tuin. De politie vond een dag later haar lichaam. V.D.B. zit intussen in de cel op verdenking van moord.

Twee partners dood Naar het motief is het vooralsnog raden, maar dat V.D.B. weinig respect had voor vrouwen, was bekend bij zijn familie en weinige vrienden. De oorzaak hiervoor ligt wellicht in zijn turbulente jeugd. Zijn moeder, al dertig jaar verslaafd aan drugs, haalde voor het eerst de krant toen de politie haar aantrof in een woning naast het lijk van haar toenmalige partner, de vader van haar eerste zoontje. Die was al een week dood. De moeder belandde even in de gevangenis, waar bleek dat ze opnieuw zwanger was -van haar dealer. Zo werd John V.D.B. geboren. Die heeft zijn vader nooit gekend, want hij stierf ook.