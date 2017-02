Duizenden Roemenen kleuren de straat met Roemeense vlag

Door: redactie

Voor de dertiende dag op rij zijn er tienduizenden Roemenen de straat opgetrokken in de hoofdstad Boekarest als protest tegen de regering. Gisteren maakten de betogers er een kleurrijk spektakel van door met behulp van smartphones en gekleurd papier de straten om te toveren in de kleuren van de Roemeense vlag.

In Boekarest kwamen naar schatting 50.000 mensen op straat met nog eens 10.000 betogers in de straten van Cluj. Zij eisen dat de regering van premier Sorin Grindeanu vertrekt. Zondagavond kreeg het protest wel een heel kleurrijk kantje. Met behulp van gekleurd papier en het licht van gsm-toestellen werden de straten omgetoverd in een blauw-geel-rode verlichte vlag.



Nooddecreet

De aanleiding van de politieke crisis in Roemenië was de aanname van een nooddecreet door de regering van Grindeanu, dat de strafrechtelijke vervolging van ambtsmisbruik moeilijker moest maken.



Tegenbetogers

Niet alle Roemenen hebben hun regering de rug toegekeerd. Zo kwamen er voor de achtste dag op rij opnieuw een duizendtal tegenbetogers op straat in de hoofdstad. Zij pikken het vooral niet dat president Klaus Iohannis het straatprotest, volgens hen, goedkeurt.