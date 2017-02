Man gevat die 97 wagens beschadigde in Eisden

Door: Birger Vandael

12/02/17 - 20u30 Bron: Eigen berichtgeving

De inwoners van de Tuinwijk in Eisden, deelgemeente van Maasmechelen, kunnen weer op hun twee oren slapen. De laatste weken werd de buurt geterroriseerd door een vandaal die banden van wagens kapot stak en krassen aanbracht op de voertuigen. In totaal ging het om 97! feiten. De dader is vandaag na knap speurwerk ingerekend.

De dader sloeg zo'n drie weken geleden voor het eerst toe. Deze week ging hij opnieuw enorm fanatiek te werk. Zowel woensdagnacht, als donderdagnacht en vrijdagnacht, werden banden stuk gestoken en auto's beschadigd. "Het ging echt om puur vandalisme, beschadigen om te beschadigen zeg maar", vertelde Johnie Nijs, woordvoerder van politiezone Lanaken-Maasmechelen, gisteren nog.



Bij sommige auto's stak de dader zelfs meerdere banden stuk, zodat het reservewiel alleen niet volstond. De politie liet weten dat het alles zou doen om de daders te vatten. "We verhogen in elk geval de controles. Dat betekent onder meer extra patrouilles, maar ook het inschakelen van anonieme agenten", kondigde Nijs aan. Dat heeft al snel geloond, want vandaag kwam er goed nieuws.



"We hebben een huiszoeking gedaan bij een verdachte en daaruit bleek dat er voldoende bewijzen waren om te stellen dat hij verantwoordelijk is voor toch zeker een groot deel van de feiten. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog andere daders zijn. De inwoners van de Tuinwijk mogen dus opgelucht ademhalen", aldus perswoordvoerder Bruno Coppin.



"De dader kon aan de hand van camerabeelden worden geïdentificeerd. Het gaat om een 33-jarige man uit Maasmechelen. Hij ging reeds over tot bekentenissen. Voor de politiediensten is hij geen onbekende", aldus Johnie Nijs van politie Lanaken-Maasmechelen.