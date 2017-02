Rudy Coddens wordt nieuwe lijsttrekker voor sp.a in Gent

Erik De Troyer

De sp.a in Gent schuift Rudy Coddens naar voren als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Coddens volgt Tom Balthazar op, die opstapte nadat hij vernoemd werd in het dossier-PubliPart. De 56-jarige Coddens is momenteel schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding en OCMW-voorzitter.



De Gentse sp.a-schepen en kandidaat-burgemeester Tom Balthazar nam gisteren ontslag als schepen en als lijsttrekker van de kartellijst sp.a-Groen nadat hij genoemd werd in het dossier-PubliPart. "Niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen", meldde hij in een persbericht.