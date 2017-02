Advocaat (46) sterft op terugweg van zijn favoriete voetbalclub Werder Bremen

Door: Birger Vandael

Gisterenavond is de 46-jarige Raf Hermans uit Overpelt bij een auto-ongeval in Münster om het leven gekomen. Hij raakte op de snelweg A30 een vrachtwagen en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De man was advocaat en een echte sportfanaat. Zo ging hij naar quasi elke thuiswedstrijd van 'zijn' Werder Bremen kijken.