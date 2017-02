Geweldenaar slaat agenten werkonbekwaam in Luik

Door: redactie

12/02/17 - 14u25 Bron: Belga

Archiefbeeld. © belga.

Een gewelddadige man is gearresteerd nadat hij in Luik politiemensen beledigd, bedreigd en verwond had toen die hem wilden oppakken tijdens de nacht in het universitair ziekenhuis (CHU) van Luik. Dat meldt het parket van Luik.