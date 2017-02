John Crombez: "We gaan bekendmaken wie wat verdient"

Door: redactie

12/02/17 - 11u19

© belga.

video Sp.a-voorzitter John Crombez wil van al zijn mandatarissen bekendmaken wat ze verdienen. "Iedereen mag dat weten, we gaan het ook doen. Dan kan iedereen het zien en zelf oordelen", zei Crombez in De Zevende Dag op Eén. Hij reageerde daarmee op het Publipart-schandaal dat een onderzoek van Het Laatste Nieuws dit weekend aan het licht bracht.

De Gentse sp.a-schepen en -lijsttrekker Tom Balthazar nam al ontslag, in de nasleep van het Publipart-schandaal. Crombez pleit voor "hoe minder mandaten, hoe beter" en wil het probleem over de partijgrenzen heen aanpakken. "Laat ons alles bekendmaken over de partijen heen. Ik sta voor de decumul: één man en één vrouw = één job", sprak Crombez in de Zevende Dag. "Zoals ik zelf heb gedaan: ik ben voorzitter geworden en heb ontslag genomen uit het parlement." De sp.a-voorzitter vat zijn betoog zelf samen: "Minder mandaten en alles bekendmaken".



Volgens een Vlaams decreet mogen politici die zetelen in een intercommunale niet meer dan 205 euro 'presentiegeld' per zitting verdienen. Officieel is Publipart geen intercommunale maar Crombez wil toch dat ook voor dat soort zittingen die eigenlijk niet onder het decreet vallen de norm van maximaal 205 euro wordt nageleefd. "En ik ga ook niet wachten op de andere voorzitters", zei Crombez.



Gents schepen van financiën Christophe Peeters (Open VLD) zal overigens op de volgende bestuursvergadering van PubliPart (later deze week) afstand doen van zijn zitpenningen. "Ik zal afzien van al mijn vergoedingen vanaf 1 januari 2017. Aan die vergaderingen hield ik 600 euro per zitting over na afdracht aan de belastingen en aan de partij. En ja dat is inderdaad veel. Een normale zitpenning voor een dergelijke vergadering in Vlaanderen is 200 euro", geeft Peeters toe.



Peeters zal meteen ook de ontbinding van PubliPart vragen. "We proberen als stad Gent al zo lang uit die holding te geraken. Het heeft geen zin meer. We zullen vragen om PubliPart op te doeken om zo ons geld terug te krijgen."