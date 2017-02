Het wordt LENTE volgende week: woensdag tot 14 graden

Door: redactie

12/02/17 - 11u04 Bron: KMI, Belga

© thinkstock.

Je zou het niet meteen zeggen als je naar buiten kijkt, maar de lente is wel degelijk in aantocht. Vandaag is het nog even doorbijten, maar vanaf morgen wordt het zonnig en stijgt de temperatuur. Woensdag wordt het volgens het KMI zelfs lokaal 14 graden.

Vandaag is het eerst grijs en nevelig met vanaf het zuidoosten perioden van lichte smeltende sneeuw of eventueel sneeuw, geleidelijk overgaand in lichte regen. In de namiddag is er nog kans op wat regen over het westen, maar elders blijft het grotendeels droog met stilaan enkele opklaringen over het oosten en het centrum. Het wordt zachter met maxima van 5 graden in het uiterste westen tot 8 of 9 graden in het centrale deel van het land.



Morgen wordt een zonnige en zachte dag. Vooral in het uiterste zuiden kan de dag evenwel nog starten met ochtendgrijs. De maxima klimmen tot 9 graden in Vlaanderen. Dinsdag en woensdag worden opnieuw twee zeer zonnige dagen met maxima dinsdag rond 9 à 10 graden en woensdag zelfs tot lokaal 14 graden.



Donderdag start zonnig maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Tegen de avond kan de eerste regen vallen in het westen van het land. In het oosten van het land verloopt de dag droog en nog veelal zonnig. Maxima nog tot 12 graden.