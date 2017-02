Leuvense politie int 12.043 euro aan achterstallige boetes bij controle-actie

Door: redactie

Bij een gezamenlijke controle-actie met de Leuvense lokale politie heeft de Vlaamse Belastingdienst zaterdagnacht 12.043 euro aan achterstallige boetes geïnd. De douane inde dan weer 2.666,99 euro. De politie controleerde 291 voertuigen: 53 inzittenden bleken gekend te staan bij de politie. De politie stelde ook een resem processen-verbaal op voor drug- of wapenbezit en verschillende verkeersinbreuken.

Aan de actie namen zowel inspecteurs van de Leuvense politie deel als controleteams van de Vlaamse Belastingdienst en de Douane, interceptieploegen van de Federale Wegpolitie en een 30-tal aspirant-inspecteurs. Eerst werd gecontroleerd aan de Tervuursevest en nadien werd ter hoogte van het Researchpark Arenberg de volledige Koning Boudewijnlaan afgesloten en werd alle doorgaand verkeer aan een controle onderworpen. Op beide locaties dienden de anonieme ploegen van de Federale Wegpolitie en motards van de PZ Leuven verschillende voertuigen te intercepteren die de controle hoopten te ontwijken.



De Vlaamse Belastingsdienst inde in totaal 12.043 euro en ze stelden ook nog twee fiscale PV's op voor personen verblijvend in België, die rondreden met een buitenlands voertuig. De douane inde in totaal 2.666,99 euro. Eén persoon kon zijn penale boete van 924,02 euro niet betalen en zijn voertuig werd in beslag genomen. Bij 30 voertuigen werd de diesel gecontroleerd, die bleek bij allemaal in orde.



Van de 938 voertuigen die voorbij de ANPR-scanners reden, werden er 291 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. 53 personen en 9 voertuigen bleken gekend te staan bij de politie. Die betrapte zes mensen op drugbezit, twee mensen met een wapen en twee mensen die de voorwaarden van hun voorlopige hechtenis niet naleefden. Ook werden verschillende verkeersinbreuken vastgesteld.