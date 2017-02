KAV / beeld: MDR

12/02/17

© De Roeck.

Een zware brand heeft deze nacht even voor 6 uur een huis aan de Oostmalsebaan in Sint-Lenaarts (Brecht) grotendeels verwoest. Het gaat om een woning die gerenoveerd wordt.



Toen de brandweer toekwam, was er sprake van een vlammenzee. De weg werd afgesloten voor de bluswerkzaamheden. Er zouden geen gewonden zijn.