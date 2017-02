Aantal Belgen dat schenkt aan goed doel blijft stabiel

Door: redactie

Het bedrag dat Belgen schenken aan het goede doel blijft min of meer stabiel. Uit cijfers van de FOD Financiën blijkt dat het totaalbedrag van aftrekbare giften licht steeg van 208,3 miljoen euro in aanslagjaar 2014 tot 209,8 miljoen euro in aanslagjaar 2015, of een stijging van 0,7 procent. Het aantal belastingplichtingen dat giften aangaf daalde dan weer met 0,3 procent, of van 728.000 tot 726.000.