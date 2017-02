Feministische betoging loopt mis in hartje Brussel

Door: redactie

12/02/17 - 00u11 Bron: Belga

De Lievevrouwbroersstraat. © Google Maps.

Een feministische betoging die gisteravond door het hartje van Brussel trok, is uitgedraaid op een confrontatie met de Brusselse lokale politie. Die heeft de betoogsters omsingeld in de Lievevrouwbroersstraat. Volgens de betoogsters werden zij onverhoeds aangevallen door agenten in burger, volgens de politie moest zij tussenbeide komen omdat er in de Eikstraat graffiti werd aangebracht. Het is nog niet duidelijk of er arrestaties verricht zijn en hoeveel dat er dan zouden zijn.