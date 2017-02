Studentenhuis gesloten in Antwerpen

Door: redactie

11/02/17 - 22u43 Bron: vtmnieuws.be

video

De stad Antwerpen laat voor het eerst een huis met studentenkamers sluiten omdat er problemen zijn met de brandveiligheid in het pand. De eigenaar heeft meermaals waarschuwingen gekregen maar weigerde de nodige aanpassingen uit te voeren. De studenten moeten binnen krijgen nu twee weken de tijd om te verhuizen. De zoekertjes van de studentenkamers staan nog steeds online: kamer te huur voor 300 tot 500 euro. Op het eerste zicht lijkt er geen probleem, maar stuk voor stuk krijgen de koten een rood label omdat ze niet brandveilig zijn en dus zijn afgekeurd. Voor Antwerps burgemeester Bart De Wever kan zoiets niet door de beugel. "Brandveiligheid is voor ons een belangrijk issue", zegt hij. "Die kamer zitten in huizen met heel veel wooneenheden en als er dan een slechte kwaliteit is en er ontstaat brand, zijn er geen nooduitgangen." Zes maanden geleden kreeg de eigenaar een eerste waarschuwing, maar hij weigerde om het gebouw brandveilig te maken. Die riskeert nu een boete tot 300 euro. De stad gaat nu samen met de studenten van de getroffen koten op zoek naar een nieuwe woonplek voor hen.