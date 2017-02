CO-vergiftiging in karting Waver: alle slachtoffers buiten levensgevaar

Door: redactie

12/02/17 - 01u21 Bron: RTL, belga

Het stedelijk rampenplan dat gisterenavond rond 20.30 uur werd afgekondigd in Waver, toen zeventig mensen een CO-vergiftiging opliepen tijdens een privé-evenement in een gloednieuwe kartbaan Wavre Indoor Karting, werd rond 23.30 uur weer opgeheven. Dat meldt waarnemend burgemeester Françoise Pigeolet. Alle slachtoffers zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Des personnes auraient été intoxiquées au CO dû aux échappements des kartings. 5 victimes sérieuses, 5 blessés graves, 50aine légers #wavre — Sarkis Geerts (@SarkisGeerts)

Vijf slachtoffers raakten zwaar vergiftigd, twaalf matig en een vijftal lichtjes. De slachtoffers werden naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht, onder meer naar het Universitair ziekenhuis Sint-Lambrechts-Woluwe en het UMC Sint-Pieter in Brussel, en naar Gasthuisberg in Leuven.



"Alle personen werden geëvacueerd uit de karting en geen enkel slachtoffer is nog in gevaar", aldus Pigeolet rond 23.30 uur. Hij voegde toe dat het stedelijk rampenplan werd opgeheven en het speciaal ingerichte crisiscentrum in het OCMW werd gesloten.



Mogelijk defect bij afzuiginstallaties

Mogelijk werden de CO-vergiftigingen veroorzaakt door een defect bij de afzuiginstallaties voor uitlaatgassen. "Het gaat om een hypothese die de onderzoekers moeten nagaan, het parket heeft een expert aangesteld", aldus Pigeolet.



Op zijn Facebookpagina maakt Wavre Indoor Karting melding van het incident zaterdagavond, en wordt benadrukt dat twee privé-evenementen donderdag en vrijdag probleemloos verliepen. "Het incident spijt ons uiteraard heel erg, en we zijn met ons hart bij alle betrokken slachtoffers", zo klinkt het.



De zaak is van plan het voorval verder te onderzoeken om de precieze oorzaak te achterhalen, en stelt zijn officiële opening van 14 februari uit naar een latere datum.



Symptomen

De symptomen van CO-vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken. Bij blootstelling aan heel hoge concentraties CO kan onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden. Slachtoffers kunnen het bewustzijn verliezen. Als ze niet tijdig geholpen worden, kunnen ze in coma vallen, hersenschade oplopen of overlijden.