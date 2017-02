CO-vergiftiging in karting Waver: vijf mensen zijn er erg aan toe

Door: redactie

11/02/17 - 21u54 Bron: RTL

© Twitter.

Des personnes auraient été intoxiquées au CO dû aux échappements des kartings. 5 victimes sérieuses, 5 blessés graves, 50aine légers #wavre — Sarkis Geerts (@SarkisGeerts)

In een gloednieuwe karting in Waver zijn verschillende mensen het slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging. "Brandweerwagens, ambulances en politiewagens zijn ter plaatse", aldus een getuige bij RTL. Volgens de eerste berichten zijn er vijf mensen erg aan toe. Een brandweerman weet dan weer dat er op het moment van het incident zeker vijftig mensen in het gebouw waren. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd.



Dinsdag zou de karting voor het eerst opengaan voor het grote publiek, vorige donderdag vond wel al een openingsfeestje plaats.

(Straks meer)