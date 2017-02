Vermiste mama levend en wel teruggevonden

Door: Frank Eeckhout

11/02/17 - 12u55 Bron: Eigen berichtgeving

© rv.

Geraardsbergen Madalena Gutierrez Jove, de 39-jarige mama uit Geraardsbergen, die woensdag verdween nadat ze haar zoontje had afgezet aan school in de Onkerzelestraat in deelgemeente Onkerzele, is gezond en wel teruggevonden. Dat heeft de politie zopas laten weten.