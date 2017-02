Zo bleef dader moord Shashia op Facebook liegen, zelfs tegen broer slachtoffer

Door: redactie

11/02/17

moord op Shashia John V.D.B. (25), die de vermiste Shashia Moreau (20) vermoordde nadat hij met haar had afgesproken om Pokémons te ruilen, probeerde op alle mogelijke manieren de schijn op te houden.

Na de moord belde hij niet alleen met de familie, maar was hij ook actief op sociale media. Tegen haar familie hield hij eerst vol dat ze niet was opgedaagd: "Ik ben zelf ook super ongerust", loog hij tegen de broer van de vrouw die hij toen al begraven had.