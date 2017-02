Zestien teruggekeerde Syriëstrijders kregen uitkering

Door: redactie

Zestien teruggekeerde Syriëstrijders kregen het afgelopen halfjaar een werkloosheidsuitkering. Volgens de RVA voldoen ze aan alle wettelijke voorwaarden. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Volgens de recentste inlichtingen die het Belgische antiterreurorgaan OCAD ontving, zijn al 117 Syriëstrijders of 'foreign terrorist fighters' naar ons land teruggekeerd.



Zestien van hen genoten de afgelopen zes maanden een werkloosheidsuitkering. "Sommige teruggekeerden voldoen aan alle wettelijke voorwaarden: ze zitten niet in de gevangenis, ze hebben zich weer ingeschreven in hun gemeente, ze zijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt, ze beantwoorden de oproepen van de diensten voor arbeidsbemiddeling, enzovoort", verklaart Wouter Langeraert van de RVA.



De RVA screent nog een 20-tal uitkeringsdossiers van de ruim 600 mensen in de databank met 'foreign terrorist fighters' die het OCAD bijhoudt. Op basis van de recente screenings van de RVA is nog maar één onrechtmatige uitkering aan het licht gekomen. "En dat ging om een terugvordering voor maar een zestal dagen. We zien dus geen gevallen meer waarin lange periodes van uitkeringen onrechtmatig zijn toegekend."