Dader loog tegen familie toen hij Sashia (20) al begraven had: "Ik ben zelf ook super-ongerust"

Door: redactie

11/02/17 - 05u00

© RV.

Zelfs nadat het lichaam van de vermiste Shashia Moreau in zijn tuin gevonden werd, weigert John V.D.B. (25) uit Antwerpen bekentenissen af te leggen. Hij vermoordde haar nadat hij met haar had afgesproken om Pokémons te ruilen. Tegen haar familie hield hij eerst vol dat ze niet was opgedaagd: "Ik ben zelf ook super ongerust", loog hij tegen de broer van de vrouw die hij toen al begraven had.

© PHOTO NEWS.

Een bekentenis had John V.D.B. gisteravond nog niet afgelegd, maar nu al is duidelijk dat Shashia Moreau (20) zwaar werd toegetakeld in zijn gelijkvloerse appartement op zo'n 500 meter van het station Antwerpen-Centraal. Toen speurders hem wezen op de bloedsporen die een gewelddadige dood aantonen, gaf hij geen krimp. Terwijl hij geboeid werd weggeleid, doorzochten ze het appartementje van de eenzaat.



En diens tuintje. Daar, diep begraven, vonden ze het lichaam van Shashia. De jonge vrouw was verdwenen sinds ze dinsdag van woonplaats Heist-op-den-Berg naar Antwerpen was getrokken om Pokémons te ruilen. Mét V.D.B., had hij wel toegegeven toen de politie hem woensdag voor het eerst confronteerde. "Ik héb haar ontmoet", gaf hij toe. "Maar wat er daarna met haar gebeurd is, weet ik niet", loog hij.



En bij die ene leugen bleeft het niet. John probeerde op alle mogelijke manieren de schijn op te houden. Zo belde hij niet alleen met de familie, maar was hij ook op sociale media actief na de moord.



U leest meer in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.