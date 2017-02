Vlaamse fan kent dé truc om met The Boss op het podium te belanden

CHARLOTTE DEGEZELLE EN SANDER VAN DEN BROECKE

11/02/17 - 04u03 Bron: Het Laatste Nieuws

© rv.

Stéphanie Huys uit Roeselare is gelukt wat voor veel Bruce Springsteen-fans altijd een droom zal blijven: in Australië mocht ze al voor de tweede keer met The Boss op het podium dansen. De vorige keer dat Springsteen Stéphanie uit het publiek pikte, was in juni vorig jaar, in Den Haag.

© rv. Stéphanie Huys is 43 en al meer dan dertig jaar wild van Springsteen. Ze werd fan toen hij in 1984 'Dancing in the Dark' uitbracht, zijn grootste hit tot nog toe. In de videoclip van dat nummer, geregisseerd door Brian De Palma, haalt Springsteen een jonge fan uit het publiek en danst hij met haar op het podium. Dat meisje was de toen nog onbekende Courteney Cox, die later als actrice in 'Friends' wereldberoemd zou worden.



Springsteen is die scène uit de clip blijven naspelen: bij elke show wijst hij nog altijd één of meerdere vrouwen uit het publiek aan die bij hem op het podium mogen. Hij doet dat zelf, en het gebeurt spontaan. Niks afgesproken op voorhand, het is een ingeving van het moment. Het kan net zo goed een kind van vier zijn als een vrouw van 91. Ook zijn moeder en dochter heeft hij live al ten dans gevraagd.



Lees ook Bruce Springsteen: "Ik schaam me als Amerikaan"

Backstage Stéphanie droomde er al jaren van om eens bij de gelukkigen te zijn. Springsteen in levende lijve ontmoeten had ze al een paar keer gedaan. Ze volgt de man over de hele wereld, maakt deel uit van een redelijk select clubje superfans en die krijgen Springsteen af en toe eens backstage te zien. Maar pas bij haar 63ste optreden mocht ze ook het podium op. Vorige zomer stond ze met haar vriend Peter Rondelez - die ze op een Engels forum van Springsteenfans had leren kennen - in Den Haag te zwaaien met een bord waarop ze 'Can I Shake With Jake' had geschreven. Dat was een bewuste tactiek. "Iedereen richt zich op die bordjes altijd tot Bruce", zei ze toen, "en daarom heb ik er met opzet een boodschap voor één van zijn muzikanten op gezet. Dat zal hij wel leuk vinden, dacht ik." De Jake met wie ze wilde dansen, is Jake Clemons, de saxofonist van The E- Street Band en de neef van Clarence, de man die tot zijn dood in 2011 aan de zijde van Bruce stond te blazen. Springsteen zag het bord en riep Stéphanie naar voren. "De kans dat me dit ooit opnieuw lukt, is klein, maar ik blijf proberen", zei ze achteraf.



Maar kijk: acht maanden en een stuk of acht optredens later was het opnieuw bingo. Stéphanie en Peter stonden donderdag in Sydney weer helemaal vooraan en dit keer hadden ze een bord gemaakt met de tekst 'Can I Spin With Nils'. Nils is Nils Lofgren, de gitarist van de E Street Band. "Ik zag dat Bruce m'n bordje opmerkte en de boodschap luidop herhaalde", zegt Stéphanie. "Toen begon ik te hopen. Hij keek ook opvallend vaak onze kant uit, waardoor ik denk dat hij me ondertussen herkent." Dat denken wel meer fans, maar het zou goed kunnen dat Stéphanie gelijk heeft: Springsteen schijnt zijn trouwste supporters echt te herkennen, van sommigen onthoudt hij zelfs de naam.



"Toen hij me uiteindelijk uit het publiek haalde, was ik nerveus maar vooral supercontent. Ik heb met Nils kunnen dansen en ik heb Jake en Bruce een kus en een knuffel kunnen geven (foto linksboven). Onvergetelijk."