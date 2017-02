Valse urgentiearts geeft 9 jaar lang les aan verplegersschool

JORIS VERGAUWEN EN JOSÉ MASSCHELIN

11/02/17 - 05u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

Hij gaf 9 jaar lang als urgentiearts les aan studenten Verpleegkunde in Sint-Niklaas en liet zich formeel aanspreken als dokter. Aan de schooldirectie legde hij diploma's en een erkenningsnummer voor, maar alles was vals. L.B. (35) werd nu dankzij een tip uit zijn kennissenkring ontmaskerd. Hij is prompt geschorst, de school is met verstomming geslagen.

Eigenlijk was die grote leugen niet nodig geweest. Met het diploma van verpleegkundige dat L.B. behaalde in Hasselt en een bijkomende pedagogische opleiding, had hij perfect les kunnen geven aan het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas. Daar kunnen studenten in het hoger beroepsonderwijs het diploma 'Gegradueerde in de Verpleegkunde' (het vroegere A2-Verpleging) behalen. Toen de man uit Sint-Job-in-'t-Goor in 2008 ging solliciteren in de verplegersschool, legde hij echter niet zijn werkelijke getuigschrift, maar een vals diploma van specialist-urgentiearts van de KU Leuven voor. Hij was toen 27 jaar oud.



Het is hoogst opmerkelijk dat er bij de schooldirectie toen niet meteen een belletje ging rinkelen. Wie urgentiearts wil worden, moet immers eerst een opleiding basisarts van 7 jaar volgen én daarbovenop nog eens 6 jaar specialiseren. In totaal dus 13 jaar studeren. L.B. kon op zijn 27ste dus onmogelijk al dat diploma behaald hebben.



U leest het volledige verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.