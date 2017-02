Na PubliFin in Wallonië nu ook een 'Publi-schandaal' in Vlaanderen

JEROEN BOSSAERT

Ook de voormalige kabinetschef van Gents burgemeester Termont zou betrokken zijn © PN / James Arthur Gekiere.

Ook Vlaamse politici raken verstrikt in een affaire rond intercommunales. De Gentse schepenen Tom Balthazar (sp.a) en Christophe Peeters (Open Vld) zijn bestuurders bij een semi-publieke holding die torenhoge premies uitreikt, postjes verdeelt en belegt in chemische wapens. Dat blijkt uit onderzoek van uw krant.

Alles draait om de nv PubliPart, een dochtermaatschappij van de intercommunale PubliLec waar de stad Gent een aandeel van 12% in heeft. Voor de stad zetelen financiënschepen Christophe Peeters en kandidaat-burgemeester Tom Balthazar in de bestuursraad. De nv is een verdoken intercommunale waarvan de functie onduidelijk is. Ze belegt in aandelenfondsen en heeft participaties in andere intercommunales. Voor dat beperkte takenpakket strijken 17 bestuurders jaarlijks samen meer dan 350.000 euro bruto op.



Bovendien blijkt dat de ex-kabinetschef van Daniël Termont (sp.a) in PubliPart zit, twee jaar na zijn pensioen. De reden daarvoor is onduidelijk. Zowel het kabinet-Termont als de man in kwestie weigert commentaar. PubliPart belegt daarnaast in omstreden bedrijven zoals het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens. Bedrijven die mensenrechten schenden, zitten eveneens in de portefeuille. De nv verloor ook 2 miljoen euro aan het failliet van de Gentse Optima Bank en pompt via een durfkapitaalfonds belastinggeld in autohandelaar Cardoen.



De ngo FairFin is geschokt. "Overheidsgeld moet maatschappelijk verantwoord behandeld worden", zegt Sebastien Mortier. Ook de Gentse oppositie reageert verbolgen. "Nergens zijn Vlaamse socialisten zo 'PS' als in Gent. En de liberalen doen mee", zucht Siegfried Bracke (N-VA). "Wij eisen de ontbinding van PubliPart en volledige transparantie in dit dossier", klinkt het bij Tom De Meester van PVDA. Bij PubliPart en de stad Gent wil geen van de betrokkenen commentaar kwijt.



