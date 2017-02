Dringende expertise komt beschuldigde slecht uit

Door: redactie

Voor het hof van assisen in Luik, waar het assisenproces tegen Amédeo Troiano loopt, hebben de onderzoekers vrijdagnamiddag de resultaten van een dringende expertise gepresenteerd. Daarvoor werd gebruikgemaakt van video-analyse. Op de beelden is te zien dat een voertuig, volledig gelijk aan dat van Troiano, gefilmd werd op de plaats van de feiten.

In tegenstelling tot de verklaringen van een technisch adviseur van de verdediging had het voertuig wel degelijk getinte ruiten. Ook andere details van Troiano's auto, over onder meer de velgen, zijn ook te zien op de beelden van bewakingscamera's die onderzocht werden door experts.



Dit element spreekt dus de verklaringen tegen van de verdediging.



De 34-jarige Troiano wordt ervan verdacht bankdirecteur Benoît Philippens (36), diens echtgenote Carol Haid (38) en hun neefje Esteban C. (9) te hebben gedood met meerdere geweerschoten voor hun villa, in april 2014 in Wezet. De jongen was die avond blijven logeren bij zijn meter. De slachtoffers keerden net terug van restaurantbezoek.