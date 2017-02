Antwerpen dreigt voor het eerst een onveilig studentenpand te sluiten

Door: redactie

De stad Antwerpen heeft gisteren voor het eerst beslist om een studentenpand te laten sluiten omdat de eigenaar blijft nalaten te voldoen aan de vereiste brandveiligheidsnormen. De maatregel kadert in het sinds 2010 van kracht zijnde studentenhuisvestingsbeleid van de stad, waarbij panden gecontroleerd worden op brandveiligheid en woonkwaliteit om de veiligheid van studenten te garanderen. De eigenaar krijgt nu nog twee weken om alsnog het pand in orde te brengen. Indien dat niet gebeurt, belooft de stad de bewoners te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuw studentenonderkomen.