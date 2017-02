Facebook-ruzie ontaardt: tiener krijgt bijtend product in gezicht, dader in jeugdinstelling geplaatst

Door: redactie

11/02/17 - 23u27 Bron: Belga

Het Institut de la Providence in Ciney. © Google Maps.

De 14-jarige die gisterenavond opgepakt werd op verdenking van de aanval met zoutzuur op een leerling van het Institut de la Providence in Ciney, na een uit de hand gelopen ruzie op Facebook, is door de jeugdrechter in een jeugdinstelling (IPPJ) in Saint-Hubert geplaatst. Dat meldt het parket van Namen.