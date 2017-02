Bende Bulgaren en Armeniërs zou minstens twintig luxe-terreinwagens gestolen hebben

Door: redactie

Dinsdag begint voor de Brusselse correctionele rechtbank het proces tegen een bende Bulgaren en Armeniërs die minstens twintig luxe-terreinwagens zouden gestolen hebben. De bende sloeg toe in de parkeergarages en -terreinen van de luchthavens van Brussel, Charleroi en Düsseldorf. Acht verdachten werden begin maart ingerekend in een loods in Limburg, maar uiteindelijk vervolgt het parket Halle-Vilvoorde dertien bendeleden.

De criminele organisatie had het voornamelijk gemunt op luxe-terreinwagens en had een uitgesproken voorkeur voor Range Rovers, met een gemiddelde aankoopprijs van 100.000 euro. De bende beschikte over zelfgeprogrammeerde sleutels en elektronische kits om de wagens te openen en te starten.



Uit camerabeelden op de verschillende luchthavens blijkt dat ze uitgebreid hun tijd namen om de uitverkoren luxewagens te kraken en zich daarbij niet stoorden aan voorbijgangers en al evenmin aan de bewakingscamera's. Eenmaal de wagen startte, volgde de jeep een ander voertuig van de bende, zodat beide voertuigen bumper aan bumper de parking buitenreden. De gestolen voertuigen werden nadien voorzien van een nieuw chassisnummer en uitgevoerd en verkocht in het buitenland, voornamelijk in het voormalige Oostblok.



Eind januari 2016 kwam het onderzoek naar de bende in een stroomversnelling, waarna begin maart acht verdachten met de hulp van de speciale eenheden van de federale politie konden ingerekend worden. Dat gebeurde in een loods in Limburg. De bende had die regio als uitvalsbasis gekozen, omdat ze centraal ligt tussen de drie luchthavens waar de bende toesloeg. Bij huiszoekingen op andere adressen trof de politie toen ook diverse gestolen voertuigen aan, naast materiaal om deze voertuigen te voorzien van een nieuw chassisnummer.