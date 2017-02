Vrouw nog steeds vermist nadat ze woensdag zoontje afzette op school

Frank Eeckhout

10/02/17 - 19u51

Madalena Gutierrez Jove uit Onkerzele verdween woensdagochtend nadat ze haar zoontje op school had afgezet. © RV.

Politie en gerecht zijn nog steeds op zoek naar Madalena Gutierrez Jove, de 39-jarige vrouw uit Onkerzele. De vrouw verdween woensdagmorgen nadat ze haar zoontje had afgezet aan school in de Onkerzelestraat.

Het opsporingsbericht dat donderdag werd verspreid leverde tot op heden weinig bruikbare tips op. Volgens de speurders zijn er voorlopig ook geen aanwijzingen van een misdrijf. Uit verklaringen van familie zou wel blijken dat de vrouw het de laatste tijd emotioneel moeilijk had. Een wanhoopsdaad wordt dus niet uitgesloten. Maar daar geloven omwonenden niet in.



"Madalena was altijd opgewekt. Ze ging ook vaak sporten samen met haar man. Toen ze woensdagmorgen vertrok aan de schoolpoort, zwaaide ze van achter haar stuur nog uitbundig naar een andere mama die haar zoontje kwam afzetten. Dat doe je toch niet als je van plan bent om te verdwijnen", klinkt het. Speurders ondervroegen ook de echtgenoot van de vrouw en doorzochten de woning en de tuin maar ook dat leverde niets op.



De vrouw rijdt met een witte FIAT 500 hatchback met nummerplaat 277 AFK. De dag van haar verdwijning droeg ze een blauwe jeans, een grijze pull met kraag een blauwe sportieve lange jas met bontkraag van het merk Tommy Hilfiger en vermoedelijk zwarte schoenen met bontafwerking. Wie informatie heeft over de vrouw, kan de politie bellen op 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.