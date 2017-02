2dehands kopen? Pas op voor oplichters

Door: redactie

10/02/17 - 19u38 Bron: vtmnieuws.be

video Oplichters hebben een nieuwe techniek gevonden om mensen af te zetten die een zoekertje op tweedehandswebsites plaatsen. Ze maken de verkopers met valse mailadressen wijs dat ze het geld van een aankoop gestort hebben, maar dat je het geld enkel kan deblokkeren als je een waarborg betaalt. En dat geld zie je nooit meer terug.

Een journalist van VTM Nieuws deed de test: een horloge te koop aanbieden via tweedehands.be. Al snel kreeg de journalist een Franstalige reactie, van een vrouw die het horloge wou kopen. Ze stuurde een e-mail dat ze het pakje zelfs al betaald had via PayPal.



In werkelijkheid ging het om een valse e-mail. Bovendien vraagt de oplichtster daarin het pakje naar een adres in Brugge te sturen. Dat adres blijkt het stadhuis te zijn, waar men weet heeft van de praktijken.