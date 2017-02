Kabinetten regering-Bourgeois steeds groter

Door: redactie

10/02/17 - 18u29 Bron: Belga

© belga.

De Vlaamse regering telt 275 voltijdse kabinetsmedewerkers. Daarmee zit de regering-Bourgeois opnieuw op het niveau van de regering-Peeters. Dat blijkt uit het jaarlijks overzicht van de samenstelling van de Vlaamse kabinetten waarover De Tijd bericht.

Het aantal medewerkers groeit jaar na jaar. Terwijl er eind 2014 nog 258,4 voltijdse medewerkers werkten, was dat eind 2015 gegroeid tot 266 en nu dus naar 275. Daarmee zit de regering-Bourgeois opnieuw op het niveau van de vorige Vlaamse regering van toenmalig minister-president Kris Peeters (CD&V). Die telde eind 2013 ook 275 voltijdse kabinetsmedewerkers.



De regering-Bourgeois zit wel nog ver onder het mogelijke maximumaantal. Ze besliste bij de start om opnieuw ruimere kabinetten mogelijk te maken. Het plafond werd opgetrokken van 288 naar 303 voltijdse medewerkers.



Dat had vooral te maken met het feit dat de nieuwe regering een viceminister-president meer telde dan de vorige. De N-VA besliste immers om niet alleen de minister-president (Geert Bourgeois) te leveren, maar ook Liesbeth Homans vice-minister-president te maken voor de partij.



Hilde Crevits (CD&V), die naast vice-minister-president ook minister van Onderwijs is, heeft met 40,1 voltijdse medewerkers het grootste kabinet. Bart Tommelein (Open Vld), vice-minister-president en minister van Begroting, Financiën en Energie volgt haar op de voet.