Politie Limburg nam vorig jaar 18,6 miljoen misdaadgeld in beslag

Door: redactie

10/02/17 - 18u23 Bron: Belga

© thinkstock.

De provincie Limburg blijft in het oog springen inzake drugslaboratoria en wietplantages. De federale gerechtelijke politie Limburg deed daarbij ook aan "buitgerichte recherche", want in 2016 is er zomaar eventjes 18,6 miljoen euro misdaadgeld rechtstreeks in beslag genomen. Het ging om huizen, voertuigen, juwelen en cash geld. "Op die manier treffen we de criminelen het hardst", aldus hoofdcommissaris Kris Vandepaer en procureur Guido Vermeiren vandaag in Hasselt.

In 2016 zijn bij de FGP 17 nieuwe dossiers inzake de productie van synthetische drugs opgestart, 3 cannabisdossiers en 9 nieuwe dossiers over cocaïne. "De afgelopen week waren er drie afvaldumpingen van chemische stoffen en daaruit blijkt dat er nog drugslabs actief zijn. Einde februari vorig jaar rolden we 17 plantages in 1 dossier op. De plantages stonden onder meer in Maasmechelen, Bree, Genk, Zutendaal en Riemst. De bende bestond Belgisch-Nederlandse Koerden. Dat onderzoek leidde tot 9 aanhoudingen in België en 6 in België. Met Pasen vorig jaar deden we een recordvangst van 3,5 ton cocaïne, die in blokken marmer zat en waarvan 1 ton coke in Spanje onderschept werd", legde hoofdcommissaris Vandepaer uit. In totaal zijn in Limburg vorig jaar ruim 200 wietplantages opgedoekt.



Inzake "buitgerichte recherche" voegde Vandepaer eraan toe dat de FGP door een onderzoek naar fraude met groene stroomcertificaten ervoor gezorgd heeft dat de overheid 10 miljoen euro aan certificaten niet heeft moeten uitbetalen. Hij had het verder over een dossier rond btw- en accijnsfraude met de recuperatie van 10 miljoen euro aan ontdoken rechten. "We hebben ook extra aandacht aan wapenzwendel besteed. Heel wat wapens worden via het Darknet verhandeld", aldus procureur Vermeiren . In december werden bij een verdachte in Leopoldsburg 23 wapens aangetroffen. "Het ging om mortier- en handgranaten, kalasjnikovs en een M-16", verduidelijkte Vandepaer.