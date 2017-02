Twee nieuwe verdachten voor overval op juwelier in Knokke

Door: redactie

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een Serviër met twee maanden verlengd in het onderzoek naar de gewapende overval op een juwelier in Knokke. De verschijning van een andere Serviër is met een week uitgesteld. Ondertussen zijn in Frankrijk twee nieuwe verdachten opgepakt.

Op 20 juni drongen twee gemaskerde mannen de juwelierszaak langs de Kustlaan binnen. De overvallers richtten een pistool op de aanwezige werknemer en bonden hem vast. Ze gingen aan de haal met juwelen en horloges, maar de precieze omvang van de buit is niet bekend. De Serviër Goran P. werd vrij snel geïdentificeerd als één van de overvallers. Zijn landgenoot Goran G. zou op de uitkijk gestaan hebben, maar ontkent dat. De echtgenote van G. mocht vorige zomer de gevangenis al verlaten.



Het onderzoek spitst zich sindsdien toe op de zoektocht naar de tweede overvaller. Ondertussen zijn in Frankrijk twee nieuwe verdachten opgepakt voor hun rol in de zaak. Het is nog niet duidelijk of zij effectief aanwezig waren bij de overval. Hun uitlevering is gevraagd. Wellicht kwamen de mannen in het vizier van de speurders door de verklaringen van Goran P., die meewerkt met het onderzoek.



Goran P. blijft nog minstens twee maanden langer in de cel. Meester Nadia Lorenzetti, advocate van Goran G., wil eerst de nieuwe stukken in het dossier bestuderen en liet de zaak daarom uitstellen naar de zitting van vrijdag 17 februari.