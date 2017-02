Vijf Nigerianen in de cel voor mensenhandel en prostitutie

Door: redactie

10/02/17 - 15u38 Bron: Belga

© thinkstock.

Oostende Vijf Nigerianen zijn vandaag voor de raadkamer in Brugge verschenen voor hun rol in het uitbuiten van illegale prostituees. De bende opereerde vanuit Antwerpen, maar de meisjes waren vooral actief in Oostende. De raadkamer besliste dat vier verdachten een maand langer in de cel moeten blijven. Een man die vooral optrad als chauffeur zou vrijgelaten worden, maar het parket heeft hiertegen beroep aangetekend. De KI in Gent zal binnen twee weken oordelen over zijn verdere aanhouding.