10/02/17

CD&V-boegbeeld Kris Peeters is niet blij met een voorstel van zijn eigen partij. Die heeft deze week een zogenaamd cumulverbod voorgesteld. CD&V wil niet dat burgemeesters van steden met meer dan vijftigduizend inwoners ook nog in de Kamer zetelen. Als Peeters dus burgemeester zou worden in Antwerpen, heeft hij een probleem.