Belastingdruk in Deinze bedraagt 624 euro per inwoner

Door: redactie

10/02/17 - 12u30

In de periode van 2008 tot en met 2015 (de meest recente cijfers, red.) noteerde de stad Deinze een stijging van de belastinginkomsten van 15.383.861 euro naar 19.396.600 euro. De belastingdruk bedraagt bruto 638,47 euro per inwoner (belastinginkomsten gedeeld door aantal inwoners: 30.380).

De stijging in de belastinginkomsten is het gevolg van een stijging van zowel het aantal inwoners als de lonen. De tarieven bleven ongewijzigd. In 2014 werden enkele belastingen ingevoerd volgens het principe "de vervuiler betaalt", zoals de belasting op niet-geadresseerd drukwerk en de belasting op dragende verticale constructies en zendmasten.



De belasting op niet-geadresseerd drukwerk wordt voor 95% betaald door niet-Deinzenaars. De belasting op dragende verticale constructies en zendmasten wordt voor 100% betaald door niet-Deinzenaars. Trekken we deze bedragen af van de inkomsten, dan is de belastingdruk nog lager, namelijk € 624 per inwoner.