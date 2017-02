Onduidelijkheid over nieuw rijexamen

Door: redactie

10/02/17 - 19u42 Bron: vtmnieuws.be

video Jongeren die binnenkort hun rijexamen moeten afleggen, weten nog altijd niet precies hoe dat gaat verlopen. Dat klaagt de Vlaamse Jeugdraad aan. Op 1 juni verandert in principe het praktisch en theoretisch examen, maar de wet die dat regelt is nog altijd niet goedgekeurd. En dus kunnen de examencentra mensen ook nog niet officieel informeren over wat ze nu precies moeten kunnen.