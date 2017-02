Door: redactie

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft vandaag bekendgemaakt op welke snel- en gewestwegen er in 2017 werven zullen zijn. Er wordt niet alleen gewerkt rond Brussel en Antwerpen, overal in Vlaanderen gaan er de komende jaren heel wat schoppen in de grond. Ontdek op de kaart onderaan het artikel op welke wegen er binnenkort gewerkt wordt en waar je dus ook de files (en bijhorende snelheidscontroles) mag verwachten.