Papa met kindje na achtervolging klemgereden op E40

Door: redactie

10/02/17 - 12u39 Bron: Belga

(archieffoto) © belga.

Zwijnaarde - Brugge Op de E40 in Zwijnaarde is deze ochtend na een lange achtervolging een man klemgereden. Na familiale problemen in zijn woning in Brugge was de verdachte met zijn kindje weggevlucht.