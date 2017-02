Privéfirma bewaakt kazerne special forces in Heverlee

Door: redactie

10/02/17 - 12u12 Bron: Belga

De kazerne 'Cdt De Hemptinne' in Heverlee. © belga.

Binnenkort staat een private beveiligingsfirma in voor de bewaking van de kazerne 'Cdt De Hemptinne' in Heverlee. De beslissing die de ministerraad vandaag nam, kadert in het plan van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) om in een kleiner leger, soldaten zich meer te laten focussen op hun kerntaken. "De wacht laten doen door een privépartner betekent dat er meer militairen beschikbaar zijn voor operaties, terwijl de kosten voor de wacht zullen dalen", aldus minister Vandeput.