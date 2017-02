Hinder rond Kennedytunnel door truck die brandstof lekt

Door: redactie

10/02/17 - 11u04 Bron: Belga

Archiefbeeld. © belga.

Op de Antwerpse Linkeroever heeft een vrachtwagen omstreeks 10.15 uur te maken gekregen met een scheur in zijn brandstoftank. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Aangezien de bestuurder het probleem blijkbaar niet meteen opgemerkt heeft, is er op de rechterrijstrook van de Antwerpse ring richting Nederland een spoor ontstaan van zowat twee kilometer, tot in de Kennedytunnel. Dat veroorzaakt al meteen voor flink wat verkeershinder.