Rechter D'hondt met verstomming geslagen: 'zieke' BMW-chauffeur rijdt 210 per uur op E17

Bewerkt door Eric Belsack

10/02/17 - 10u47 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Politierechter Peter D'handt. © photo_news.

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

'Zieke' BMW-chauffeur rijdt 210 per uur op E17 Dit is, denk ik, een van de top tien zaken in mijn hele carrière Politierechter Peter D'hondt Een ongezien tafereel in de politierechtbank van Dendermonde deze week. Haci K. moest zich verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de E17 tussen Laarne en Zele. "Dit is, denk ik, een van de top tien zaken in mijn hele carrière," aldus politierechter Peter D'hondt.



De feiten die de man liet optekenen waren dan ook hallucinant. De man reed op 30 december met maar liefst 210 km/uur op de autostrade. Daarbij haalde hij wagens langs rechts in, reed hij uiterst links bijna tegen de bumpers van zijn voorliggers en pinkte hij naar links om te mogen langsrijden. Een anoniem voertuig merkte de BMW 525 op en zette de achtervolging in, maar had het niet gemakkelijk. Gedurende een kilometer lang volgden ze de beklaagde, die niet meteen aan de kant ging. Pas aan de afrit met Zele ging de man van de autostrade, maar zijn fratsen waren nog niet afgelopen.



"Alsof de snelheid nog niet genoeg was stapte hij aan de afrit meteen uit en begon hij met zijn boorddocumenten richting de politie te zwaaien," aldus de procureur. Hij verklaarde ook aan de politie dat hij zich niet goed voelde, dat zijn bloeddruk erg laag was en dat hij op weg was naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. "De politie stelde hierbij voor om te helpen maar dat wilde de man niet. Daarna ging hij midden op straat liggen, met zijn benen op de middenberm. Hij voelde ook aan zijn hart en de man belde zelf naar de ambulance. Hallucinante feiten," klinkt het.



De ambulance kwam ter plaatse, maar dit bleek onnodig te zijn. De stevige fratsen van Haci leverden hem een geldboete van 3.000 euro en een rijverbod van vijf jaar op. Zijn BMW werd door de politierechter verbeurd verklaard. (KBD) Illustratiefoto. © Vertommen.

Man (72) zwaait naar politie terwijl hij rood licht aan spooroverweg negeert Mijn cliënt had niet gezien dat het licht op rood stond door twee fietsers die naast hem reden Advocaat van beklaagde Een 72-jarige man uit Viane is acht dagen zijn rijbewijs kwijt nadat hij het rood licht negeerde aan de spooroverweg in Viane-Moerbeke. Op het moment dat hij de sporen over reed, gingen de slagbomen ook naar beneden.



"Mijn cliënt had niet gezien dat het licht op rood stond door twee fietsers die naast hem reden", vertelde zijn advocaat in de politierechtbank. "Eens over de sporen zwaaide hij eens naar de agenten die er stonden aan te schuiven in de file. Die zetten hem aan de kant en stelden een pv op." Naast het rijverbod kreeg de man ook 60 euro boete, aangevuld met zo'n 300 euro aan kosten. (TVR) Politierechter Dina Van Laethem (midden). © Mozkito.

Twaalfde keer zonder rijbewijs betrapt: "Vonnis is voor u een stuk toiletpapier" Neem volgende keer maar pyjama en tandenborstel mee. Een mens moet al eens voorbereid zijn in het leven Politierechter Dina Van Laethem Een 38-jarige man, die al voor de twaalfde keer betrapt werd op rijden zonder rijbewijs, kreeg de wind van voren in de politierechtbank. "Neem volgende keer maar pyjama en tandenborstel mee", klonk het.



Deze keer moest de man zich verantwoorden nadat hij een ongeval had met de wagen van zijn echtgenote. Een getuige had gezien hoe hij het voertuig verplaatste, maar dat sprak de man tegen. "U staat nu al voor de twaalfde keer terecht voor rijden zonder rijbewijs", sprak politierechter Dina Van Laethem. "Uw elf voorgaande feiten hebben u intussen al 490 uren werkstraf, 22.650 euro aan boetes en meer dan twaalf jaar rijverbod opgeleverd. En van die straffen heeft u nog steeds niets gepresteerd of betaald. Een vonnis is voor u als een stuk toiletpapier."



Omdat het om herhaling ging, vorderde de procureur een lange celstraf. "Als meneer niet uit het verkeer gehouden kan worden, dan houden we hem uit de maatschappij." Politierechter Van Laethem stelde de uitspraak evenwel uit naar een latere datum. "Als u vandaag uw tandenborstel en pyjama meegebracht heeft, dan raad ik u aan om dat op 15 februari ook te doen. Een mens moet al eens voorbereid zijn in het leven." (TVDN) © thinkstock.

"Straatrace? Neen, uitlaat nakijken" Mijn vriend had gevraagd of ik eens naar zijn uitlaat wou kijken, want er kwam heel veel zwarte rook uit Beklaagde Y.A. De twee bestuurders Y.A. en C.C. uit Zele hebben zich moeten verantwoorden in de politierechtbank voor een straatrace op de Europalaan in Zele. Op 5 december waren ze rond middernacht tegen elkaar aan het racen toen ze op een politiecontrole stuitten. De politie hield net een actie voor de verkeersveilige nacht en merkten de Mercedes CLA en BMW 630i met gepersonaliseerde nummerplaat op aan hoge snelheden. Ze werden geflitst met snelheden van 107 en 133 km/uur.



Beide bestuurders verklaarden dat ze achter elkaar reden en niet aan het racen waren. "Mijn vriend had gevraagd of ik eens naar zijn uitlaat wou kijken, want er kwam heel veel zwarte rook uit en hij had schrik dat er iets met zijn wagen was", aldus Y.A., die op dat moment nog maar drie maanden zijn rijbewijs had. Hun advocaten vonden geen proces-verbaal van de flitsboete en vroegen dat eerst toe te voegen aan het dossier. Politierechter Peter D'hondt ging hier op in en riep meteen ook twee agenten op die getuige waren van de straatrace die nacht. De zaak zal worden verdergezet op vrijdag 17 februari. (KBD) © photo_news.

Driemaal is scheepsrecht: rijverbod voor bedrijfsleider Hij is veel op de baan, maar beseft ondertussen klaar en duidelijk dat drinken en rijden niet samengaan Advocaat van beklaagde De zaakvoerder van houthandel Cras in Waregem mag anderhalve maand niet meer met de auto rijden. Dat heeft de politierechter in Kortrijk beslist. Frederic Cras stond al voor de derde keer voor de politierechtbank terecht, omdat hij een glas te veel op had achter het stuur. "Hij is veel op de baan, maar beseft ondertussen klaar en duidelijk dat drinken en rijden niet samengaan", klonk het bij zijn advocaat.



De politierechter gaf hem een boete van 2.400 euro, waarvan 900 euro effectief, en een rijverbod van drie maanden, waarvan de helft effectief. Om zijn rijbewijs terug te krijgen zal hij het theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw moeten afleggen en moeten slagen voor medische en psychologische proeven. (LSI)