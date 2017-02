Ouders helpen ruiterkampioen bij seksueel misbruik minderjarige meisjes

Door: Bjorn Maeckelbergh

Hoeilaart Het gerecht wil een ruiterkampioen uit het Vlaams-Brabantse Hoeilaart laten vervolgen wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Ook zijn ouders worden vervolgd: zij zouden de meisjes geïntimideerd hebben en boden geen hulp.

Naoufal H. (26) zou tot in 2010 vijf meisjes hebben misbruikt. De zoon van de uitbaters van manege Le Relais in Groenendaal is de regerende Marokkaanse kampioen dressuur.



Volgens de slachtoffers begon het met ongepaste aanrakingen in de stallen. Later zou hij hen in een kamer boven de bar hebben verkracht. De meisjes durfden de ruiter niet tegen te spreken, omdat hij succesvol was en omdat hij de zoon was van de baas. Hij zou de meisjes ook hebben gezegd dat hij hen anders niet meer wilde trainen.



Eén meisje had tegen de moeder van H. gezegd waarom ze er niet meer wilde slapen, stelt ze. Toen de meisjes naar buiten kwamen met verhalen over het misbruik, zou de vader de slachtoffers en hun familie hebben geïntimideerd zodat ze geen klacht zouden indienen. De moeder van de ruiter verklaarde eerder dat de meisjes alles verzonnen omdat ze jaloers waren op het succes van haar zoon.