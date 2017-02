Topman Brussels Airlines: "Stoppen met Brussel te overvliegen zoals nu"

Door: redactie

"We moeten de luchthaven uitbreiden én stoppen met Brussel te overvliegen zoals dat nu gebeurt." Dat heeft Bernard Gustin, de CEO van Brussels Airlines, gezegd tijdens een gesprek over het 15-jarige bestaan van de luchtvaartmaatschappij. Gustin pleit voor "nationale eenheid", waarbij alle betrokkenen samen werken aan een meerjarenplan voor de luchthaven. "Dit gaat over meer dan twee- of drieduizend banen", benadrukt hij.

"We kunnen het ons niet veroorloven te zeggen dat we geen of een beperkte luchthaven willen", aldus Gustin. Volgens hem zijn een luchthaven en connectiviteit essentieel voor de economische ontwikkeling.



Dat geldt zeker ook voor Brussel, met zijn status van hoofdstad van Europa. "Ik zou niet kunnen begrijpen dat de luchthaven van Brussel, dat een grotere markt vormt dan bijvoorbeeld Amsterdam, zou moeten blijven hangen op 21 miljoen passagiers, terwijl Schiphol (de luchthaven van Amsterdam) er meer dan 63 miljoen heeft", zegt Gustin.



Miljardenverlies

Hij benadrukt dat zijn maatschappij, de grootste klant van de luchthaven, wil groeien. "Achter ons staat Lufthansa (dat sinds begin dit jaar volledig eigenaar is van Brussels Airlines) en ook zij willen hier groeien omdat hun andere hubs bijna verzadigd zijn." Mochten de strengere geluidsnormen boven Brussel toch van kracht worden, dan zou dat Brussels Airlines "enkele miljoenen euro's" kunnen kosten.



De CEO roept op om te stoppen met dreigementen en te zoeken naar oplossingen. "Ik kan me niet inbeelden dat er geen oplossing mogelijk is voor Brussels Airport die economische en milieubelangen verzoent", klinkt het.



"Er moet met elkaar worden gepraat en er moeten beslissingen worden genomen", aldus nog Gustin. "We moeten weg van de korte termijn, er moet een sterk en helder plan komen met engagementen over meerdere jaren dat zegt 'We gaan groeien in harmonie met de leefomgeving'."



Voor Gustin moet er ten slotte ook opnieuw een band worden gecreëerd tussen Brussel en de luchthaven, "naar het beeld van Antwerpen en zijn haven".