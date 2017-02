Bellot wil ook tachograaf in lichte bestelwagens

Door: redactie

10/02/17 - 06u31 Bron: Belga

© photo news.

Wie met een lichte bestelwagen rondrijdt en goederen vervoert voor derden, dreigt ook aan rij- en rusttijden te moeten voldoen. Internationale bedrijven proberen namelijk de regels te omzeilen door lichte bestelwagens in te schakelen. Oneerlijk, en dat wil minister van Mobiliteit François Bellot (MR) tegengaan, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Er rijden meer en meer bestelwagens rond op onze wegen. "Internationale bedrijven hebben een lacune in onze wetgeving ontdekt", zegt Kamerlid David Geerts (SP.A), die er een parlementaire vraag over stelde aan minister van Mobiliteit François Bellot (MR).



De minister deelt de bezorgdheid en wil werk maken van een verplichte tachograaf. Die houdt rij- en rusttijden bij. Ook voor lichte bestelwagens van minder dan 3,5 ton moet die er komen. "Want die mogen nu nog langer dan negen uur per dag rijden en moeten niet stoppen om te rusten na 4,5 uur. Erg onveilig", zegt ­Isabelle De Maegt van transportfederatie ­Febetra, die vragende partij is.



"We viseren niet de zelfstandige die voor eigen rekening met een bestelwagen rijdt", klinkt het op het kabinet van Bellot. "Het moet gelden voor transporteurs van goederen bestemd voor derden", Pakjes rondbrengen, zoals Bpost of PostNL, hoort daar dus ook bij.



Bellot wacht nu op groen licht van de Europese Commissie.