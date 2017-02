Eén miljoen euro om iedereen naar tandarts te krijgen

Door: redactie

Liefst driekwart van de ouderen in woonzorgcentra heeft in twee jaar tijd geen tandarts gezien, blijkt uit onderzoek. Minister Jo Vandeurzen trekt daarom 1 miljoen euro uit om de mondhygiëne bij kwetsbare groepen te verbeteren.

Een studie van Bond Moyson toont aan dat driekwart van de bewoners van woonzorgcentra in twee jaar geen tandarts heeft gezien. Amper 22 procent heeft één of andere vorm van mondzorg gekregen.



Ruim 120.000 kwetsbare ouderen zitten in een woonzorgcentrum, maar er zijn er ook nog 137.000 die thuiszorg krijgen en het soms moeilijk hebben om hun gebit te verzorgen of tot bij de tandarts te geraken.



"Verwaarlozing van mondgezondheid wordt vaak in verband gebracht met ondervoeding, gewichtsverlies, hart- en vaataandoeningen, diabetes en andere gezondheidsproblemen", weet Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).



Tussen 2017 en 2020 trekt hij daarom elk jaar 250.000 euro uit om daar iets aan te doen. 1 miljoen euro in totaal, dus. Tandartsenverenigingen en universiteiten gaan bekijken welke noden ouderen en andere kwetsbare groepen hebben qua mondhygiëne en welke maatregelen kunnen helpen. Er wordt ook gewerkt aan een service waarbij tandartsen naar het rusthuis komen.